50 ألف مشجع لمواجهة الترجي التونسي والزمالك

الزمالك يحل ضيفًا على الترجي التونسي

أعلن نادي الترجي التونسي، اليوم الإثنين، عن أعداد المشجعين في لقاء الفريق أمام نظيره الزمالك ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك سيحل ضيفًا على نظيره الترجي التونسي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على الملعب الأوليمبي بـ"رادس".

وسيحضر لقاء الزمالك والترجي التونسي 50 ألف مشجع، في اللقاء الذي سيقام الجمعة المقبلة على الملعب الأوليمبي بـ"رادس".

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ويسعى الترجي التونسي لتعويض الهزيمة في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ستاد القاهرة الدولي الجمعة الماضية.

وكان محمد أوناجم وأشرف بنشرقي ومحمود علاء وقعوا على ثلاثية الزمالك في مرمى الترجي التونسي، ولكن هدف بن غيث قد يكون طوق النجاة لفريق باب سويقة.

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مواجهات قوية دائمًا بين الأندية المصرية والتونسية، ولكن في بين الترجي والزمالك يتفوق الأبيض في المواجهات التاريخية بين الطرفين.

لعب الفريقين في 10 مواجهات حيث تعادلا في 3 مباريات وفاز الترجي في مرة واحدة مقابل 6 انتصارات للزمالك خلال تاريخهم "عربيًا وإفريقيًا".