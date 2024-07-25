5 أضعاف راتبه الحالي .. ماركوس إدواردز يحسم موقفه من عرض النصر "الضخم" لضمه

الجناح الإنجليزي مطلوب في فريق العاصمة السعودية

يستهدف النصر عددًا من الأجنحة حول العالم لاستبدال أحد لاعبيه، أندرسون تاليسكا وساديو ماني، أو كليهما، وقد حسم أحد المستهدفين موقفه من اللعب في الدوري السعودي بالفعل.

النصر يُحاول تسويق الجناحين البرازيلي والسنغالي منذ نهاية الموسم الماضي، لكن الغموض بدأ يحيط بموقف اللاعبين في الأيام الأخيرة خاصة بعد الحديث إعلاميًا عن عدم تقديم وزارة الرياضة السعودية أي دعم للفريق هذا الصيف وإجباره على تمويل صفقاته في سوق الانتقالات الجاري من مداخليه الخاصة.

صحيفة أبولا البرتغالية أوضحت أن الإنجليزي ماركوس إدواردز، نجم سبورتينج لشبونة، كان أحد أهم أهداف النصر هذا الصيف، وقد تواصل مسؤولو النادي مع اللاعب وممثليه بالفعل لاستطلاع رأيه في الانتقال للسعودية قبل اتخاذ خطوات أكثر جدية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة أوضحت أنه وبرغم العرض الضخم والمغري جدًا، حيث يتضمن حصوله على 5 أضعاف راتبه الحالي، إلا أن صاحب الـ25 عامًا رفض الفكرة تمامًا، حيث يتمسك برغبته العودة للعب في الدوري الإنجليزي.

يُشار إلى أن إدواردز أحد خريجي فريق الشباب في توتنهام وقد قضى تجربتي إعارة في إنجلترا وفرنسا قبل الانتقال نهائيًا صيف 2019 إلى فيتوريا جيماريش البرتغالي، وقد احتفظ النادي بنسبة 35% من الحقوق الاقتصادية للاعب، وهو ما يجعل سبورتينج يطلب مبلغًا كبيرًا للتخلي عنه ليضمن تحقيق عائد مادي جيد.