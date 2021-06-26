5 أزمات تشعل حربًا باردة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

العلاقة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان لم تعد تتسم بالود؛ فالخلافات بدأت تدب بين الناديين.

يبدو أن الصداقة التي جمعت بين ناديي ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي قد اقتربت من نهايتها أو انتهت بالعفل فعدة أزمات، 5 تقريبًا أفسدت العلاقة بين الطرفين مؤخرًا.

اتسمت العلاقة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان أو بين رئيسي الناديين فلورينتينو بيريز وناصر الخليفي بالود؛ لم تظهر أزمة فيا لماضي بين الناديين على العكس من وضع باريس مع برشلونة الذي تأجج بعد كسر باريس للشرط الجزائي في عقد نيمار مع برشلونة في صيف 2017 لينتقل إلى النادي الباريسي.

متى ظهرت بوادر الأزمة بين الناديين؟

ربما بدأت الأزمة بين الناديين تظهر على الملأ في أبريل الماضي مع ظهور مقترح إقامة بطولة السوبر ليج "دوري السوبر الأوروبي".

البطولة التي أُعلن مقترح تأسيسها 12 ناديًا على رأسهم ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين لاقت معارضة من الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم وبعض الأندية بينهم باريس سان جيرمان الذي عارض الفكرة على لسان رئيسه الخليفي.

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هل كانت السوبر ليج السبب الوحيد للأزمة بين مدريد وباريس؟

لم تكن بطولة السوبر ليج السبب الوحيد للخلاف بين الناديين بل أشعله؛ منذ ذاك الوقت وريال مدريد يشحذ أسلحته بقوة للحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان المتبقي قي عقده سنة مع فريق العاصمة الفرنسية.

الخليفي شدد في وقت سابق أن ناديه لن يدع مبابي مستمر مع الفريق والنادي لن يسمح له بالرحيل مجانًا ما يعني وثوق باريس من تجديد اللاعب الشاب لعقده معهم.

ريال مدريد كان قد حاول ضم مبابي وقت كان في موناكو لكن باريس تفوق عليه وقتها وظفر بخدمات اللاعب معارًا ثم بعقد دائم قياسي قيمته 180 مليون يورو.

وأيضًا حاول ريال مدريد وفق التقارير الصحافية في الحصول على خدمات الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان بعد رحيل الفرنسي زين الدين زيدان عن تدريب ريال مدريد؛ ماوريسيو طلب ذلك من إدارة ناديه لكنهم رفضوا.

للمزيد عن طلب ماوريسيو الرحيل عن باريس اضغط هنا.

هل انتهت الحرب بين الناديين؟

اهتمام ريال مدريد بمبابي جعل باريس يهتمون بمدافع ريال مدريد الفرنسي رفاييل فاران الغامض مستقبله مع ريال مدريد مع تبقي موسم في عقده مع الفريق وربط تقارير اسمه بمانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

كما كان باريس أبرز الأسماء التي ربما عطلت تجديد عقد سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الذي رحل عن الفريق مع نهاية الموسم فعقد براتب كبير جدًا ذكرت الصحف الإسبانية أنه عُرض على راموس من باريس لكنه لم يوقع للنادي الفرنسي أو ناديه أو أي فريق آخر حتى الآن.

ربما انتهت الهدنة بين الناديين وهما الآن في جولة من جولات الحرب الباردة التي سيشعلها مبابي تحديدًا بلاريب.

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