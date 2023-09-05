48 ساعة حاسمة .. الشباب يُسابق الزمن لإنقاذ صفقة محمد العويس من الفشل

الشباب لديه اتفاق كامل مع الهلال ولكن!

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يُسابق نادي الشباب الزمن لإنقاذ صفقة محمد العويس حارس مرمى الهلال من الفشل، إذ لم يتبق لديه سوى 48 ساعة حتى غلق سوق الانتقالات في دوري روشن السعودي رسميًا.

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الشباب كان قد توصل لاتفاق مع الهلال لشراء المدة المتبقية في عقد العويس، ولكنه يُواجه مشكلة في التخلص من حارس مرماه الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو.

صاحب الـ32 عامًا كان قد انضم لليوث الصيف الماضي ولكنه لم يُظهر المستوى المتوقع، وقد ازداد أداؤه سوءًا هذا الموسم، حيث لعب 5 مباريات في دوري روشن استقبل خلالها 12 هدفًا، ولذا قرر النادي استبداله بحارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكن فقط بعد التخلص منه.

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الشباب يسعى للتخلص من حارس مرماه ببيعه أو إعارته لأحد الأندية السعودية أو الخارجية، قبل أن يضطر للجوء إلى الحل الأصعب وهو مخالصته ماليًا، حيث يمتد عقده حتى صيف 2025 ويحصل بموجبه على 1.8 مليون دولار سنويًا.

الشباب كان قد أعلن تعاقده يوم أمس مع يانيك كاراسكو من أتلتيكو مدريد ولديه اتفاق مع الهلال على استعارة محمد جحفلي وحمد اليامي وعبد الله الرديف.

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