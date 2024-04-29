"48 ساعة تغير مسارها".. انتفاضة برتغالية تحرم مدرب الهلال من جائزته المفضلة!

مدرب جديد يقتنص جائزة الأفضل في شهر أبريل..

رغم مواصلة مسيرته دون هزائم، واقترابه من حسم لقب دوري روشن السعودي، إلا أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، خسر جائزة أفضل مدرب خلال شهر أبريل 2024، والتي تقدمها رابطة دوري المحترفين السعودي.

وأعلنت الرابطة عن منح البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني للشباب، جائزة أفضل مدرب في أبريل، حيث كشفت الرابطة عن عدم خسارة الفريق تحت قيادته خلال الشهر الجاري، في مسابقة الدوري.

وبعد بداية كارثية في الموسم الجاري، تمكن بيريرا من قيادة الشباب لنتائج رائعة خلال شهر أبريل، حيث خاض الفريق 4 مباريات، وحقق الفوز على الرياض (1-0) وتعادل مع الطائي دون أهداف، قبل أن يحقق فوزه الأكبر في الموسم، باكتساح أبها (5-0)، كما فاز على الاتحاد (3-1).

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واستهل الشباب مسيرته المميزة مع بيريرا خلال أبريل، فيما خسر قبل انطلاق الشهر الجاري بـ48 ساعة، بعد مباراة ملحمية، خسر خلالها أمام الهلال بنتيجة (3-4)، في قمة الجولة 25 من المسابقة.

وتوج جورج جيسوس مع الهلال بلقب أفضل مدرب في الشهر، 5 مرات خلال الموسم (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023، وفبراير ومارس 2024)، كما سبق وأن توج بها البرتغالي خلال فترته الأولى مع الهلال، في سبتمبر 2018.

وتمكن بيريرا من قيادة الشباب للصعود إلى المركز التاسع في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 38 نقطة، فيما يتزعم الهلال صدارة الدوري برصيد 80 نقطة.