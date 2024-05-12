اكتفى بـ4 كلمات.. تشواميني يكشف موقفه من نهائي الأبطال!

ماذا قال نجم ريال مدريد؟

كشف أوريلين تشواميني، نجم ريال مدريد الإسباني، عن موقفه من المشاركة أمام بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو المقبل.

وأعلن ريال مدريد طبيعة إصابة تشواميني خلال مباراة بايرن ميونخ الأخيرة في إياب نصف النهائي، مشيرًا إلى أنه "تعرض لإجهاد عضلي في قدمه اليسرى".

وحسب تقارير صحفية، فإنه من المتوقع أن يبتعد النجم الفرنسي عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع، ما يضع مشاركته في نهائي دوري الأبطال موضع شك.

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وسيكون غياب تشواميني عن مواجهة دورتموند بمثابة ضربة كبيرة للنادي الملكي، حيث يقدم اللاعب الفرنسي مستويات مميزة هذا الموسم.

وقال تشواميني، في تصريحات لــ"ماركا": "أعتقد أنني سأصل النهائي"، علمًا بأنه شوهد بحذاء وعكاز خلال احتفالات ريال مدريد بالفوز بلقب الدوري الإسباني اليوم الأحد، ما يثير المزيد من المخاوف من عدم جاهزيته.