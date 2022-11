4 ركلات جزاء في خمس دقائق .. جنون في لقاء مانشستر سيتي وبرينتفورد!

حالة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب كم ركلات الجزاء المطلوبة من فريق مانشستر سيتي في مباراته أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي.

الشوط الأول كان مشتعلًا بين الفريقين، حيث سجل برينتفورد الهدف الأول عن طريق مهاجمه إيفان توني، ليصبح سيتي مطالبًا بالتعديل من أجل تصحيح الأوضاع.

فريق المدرب بيب جوارديولا طالب بـ4 ركلات جزاء في خلال 5 دقائق فقط في اللقاء، وسط اتهامات للبلجيكي كيفين دي بروينه بادعاء السقوط والتحايل على الحكم.

وتسبب في هذا الأمر إلى لجوء حكم المباراة إلى تقنية الفيديو 3 مرات متتالية لرؤية كل واقعة على حدة، لينتهي به الأمر في النهاية بعدم احتساب أي ركلات لسيتي الذي سجل التعادل في نهاية الشوط الأول عن طريق نجمه الشاب فيل فودين.

City averaging a penalty appeal around every 20 seconds at the moment. VAR might have two to check from the free-kick #mcfc