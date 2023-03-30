4 أضعاف راتبه .. الهلال يُغري سيرخيو راموس

أحمد رفعت
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Sergio Ramos PSG frustrated 2022-23Getty Images
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هل يوافق راموس على عرض نادي الهلال المغري؟

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يحاول نادي الهلال، حسم التعاقد مع النجم الإسباني سيرخيو راموس؛ مدافع باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك عن طريق تقديم عرضًا مغريًا له.

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وأشارت صحيفة "As" الإسبانية، إلى أن نادي الهلال عرض على راموس الحصول على 30 مليون يورو صافيًا في الموسم الواحد، أكثر بكثير مما يحصل عليه في باريس سان جيرمان.

وأضافت أن العرض الهلال قد يصل إلى 50 مليون يورو في الموسم الواحد، وذلك من أجل إقناع راموس بعدم التجديد مع باريس سان جيرمان والانتقال إلى الزعيم.

وبذلك أصبح المعروض من جانب الهلال، هو 4 أضعاف ما يحصل عليه من باريس سان جيرمان، حيث يحصل على راتب قدره 791 ألف يورو شهريًا خلال الوقت الحالي.

ولم يقرر راموس حتى الآن مصيره بالتجديد مع باريس، أو خوض تجربة جديدة سواء مع نادي الهلال أو غيره بداية من الموسم المقبل.

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