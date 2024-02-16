4 أسماء مرشحة .. التجربة الألمانية تدق أبواب برشلونة وصديق لابورتا مفتاح الصفقة

خليفة تشافي بدأ في تعلم الإسبانية

بعد إعلان الإسباني تشافي هيرنانديز، رغبته في الرحيل عن قيادة برشلونة بنهاية الصيف المقبل، بات اسم المدرب الجديد للبارسا، هو الشغل الشاغل لكافة وسائل الإعلام الرياضية العالمية.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن المدرب الجديد للبلوجرانا على الأرجح سيكون من المدرسة الألمانية، وأقوى المرشحين هما الثنائي هانز فليك مدرب بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق، وتوماس توخيل المدير الفني الحالي للبايرن.

ولا يعمل فليك منذ رحيله عن تدريب الماكينات، بينما ساءت أحوال توخيل في بايرن ميونخ، وترددت أنباء عن اقتراب رحيله في ظل ابتعاد الفريق عن صدارة البوندسليجا لحساب باير ليفركوزن وخسارته بطولتي الكأس والسوبر الألماني مع بداية الموسم، مع موقفه المعقد في دوري الأبطال بالخسارة أمام لاتسيو في ذهاب ثمن النهائي (0-1).

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ورجحت الصحيفة الإسبانية، أن فليك هو الأقرب لخلافة تشافي خصوصًا أنه انتقل للعمل مع الوكيل بيني زافي وهو أحد المقربين من جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني وهو أيضًا وكيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، كما أن المدرب صاحب الثلاثية الرائعة مع البايرن قبل 3 سنوات بدأ في تعلم اللغة الإسبانية.

إلا أن "موندو ديبورتيفو" أكدت على وجود فرصة لتوخيل من أجل الانتقال إلى برشلونة الصيف المقبل، حيث يتمتع المدرب الألماني أيضًا بعلاقة جيدة جدًا مع بيني وقد عرض نفسه على البلوجرانا.

وختمت: " في برشلونة يقدرون بشدة المدرسة الألمانية، وخاصة الرئيس لابورتا الذي كان يريد التعاقد مسبقًا مع فليك عندما أراد إقالة رونالد كومان في يونيو 2021، وهناك اسمان آخران هما جوليان ناجيلسمان، الذي لديه عقد مع ألمانيا حتى نهاية اليورو، ويورجن كلوب، الذي سيغادر ليفربول الصيف المقبل، لكنه أكد أنه سيأخذ إجازة لمدة عام".