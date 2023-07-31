31 يوليو يوم الحسم .. عرض مهين من ريال مدريد لضم كيليان مبابي يثير حفيظة باريس سان جيرمان

ساعات حاسمة في مستقبل كيليان مبابي..

يعد يوم الإثنين 31 يوليو 2023 يومًا محوريًا في مستقبل كيليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالنظر إلى أنه اليوم الأخير لتفعيل أو عدم تفعيل اللاعب لبند تمديد عقده في "حديقة الأمراء" حتى صيف 2025.

محطة "RMC" الإذاعية الفرنسية أكدت أن مبابي لم يغير رأيه حتى الآن، بعدما وجه خطابًا إلى باريس سان جيرمان في يونيو الماضي يخطر النادي فيه بعدم نيته لتفعيل البند المذكور.

باريس سان جيرمان، وعبر رئيسه ناصر الخليفي، وجه إنذارًا إلى مبابي أثناء المؤتمر الصحفي لتقديم لويس إنريكي مدربًا جديدًا للفريق، بأن نجم منتخب فرنسا أمامه خيار من اثنين، إما تجديد عقده أو الرحيل في الصيف الحالي.

ويملك مبابي مستقبله بين يديه حاليًا، مع نهاية عقده الحالي في باريس سان جيرمان في يونيو 2024، لكن هناك ساعات قد يعود فيها اللاعب في قراره ويمدد عقده، لكن إذا استمر صمته، فهذا يعني أنه يمكن أن يخرج بالمجان في أقل من عام، وهو الوضع الذي يثير جنون إدارة باريس سان جيرمان.

إدارة باريس سان جيرمان لديها اقتناع كامل بأن مبابي لديه اتفاق كامل بالفعل مع ريال مدريد الإسباني على الانتقال المجاني إلى "سانتياجو برنابيو" في الصيف المقبل.

وتتوقع إدارة باريس سان جيرمان أن تتلقى عرضًا منخفضًا للغاية من ريال مدريد يصل إلى حد الإهانة من أجل محاولة التعاقد مع مبابي، في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب التقرير، فإن إدارة باريس سان جيرمان تقلل من أهمية اليوم الأخير في شهر يوليو، حيث أن مبابي معروض للبيع رسميًا منذ خروجه من قائمة الفريق التي توجهت إلى الجولة التحضيرية في اليابان وكوريا الجنوبية قبل أسبوعين.

التقرير أشار أيضًا إلى أن إدارة باريس سان جيرمان عرضت على مبابي عقد اجتماع جديد، لكن اللاعب لم يرد قط على ذلك العرض، كان من الممكن خلال الاجتماع تقديم اقتراح بشرط التزام بيعه في الصيف المقبل إذا جدد عقده، لكن اللاعب تجاهل الاقتراح من الأساس.