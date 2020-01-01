3000 مشجع يحضرون مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بقمصانهم

الحياة تبدأ في العودة إلى كامب نو في مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد

أطلق نادي برشلونة إنه حملة "هنا نلعب معًا" والتي ستنطلق بداية من مباراة الليلة والتي سيستضيف فيها الفريق الكتالوني أتلتيكو مدريد على ملعبه كامب نو.

وستكون المباراة هامة بالنسبة لمنافسة برشلونة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث أن أي سقوط بات يعني نهاية حظوظه في المنافسة على الليجا.

وستعود الجماهير بشكل صوري إلى مدرجات كامب نو لأول مرة بعد غياب تام منذ إيقاف كرة القدم في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

المزيد من الفرق

وسيضع برشلونة القمصان على المقاعد نسبة إلى حضور الجماهير، حيث ستتزين مدرجات كامب نو بـ 3000 قميص في مباراة الليلة.

وستدفع الجماهير مقابلًا ماديًا من أجل وضع القمصان التي تحمل أسمائهم في المدرجات، ولكن الأمر لن يكون ربحيًا بالنسبة لبرشلونة الذي لن يضع تلك العوائد في خزانته.

وسيوجه برشلونة هذه الأموال إلى المشاريع التضمانية لمواجهة فيروس كورونا كجزء من الدور الإنساني للرياضة وللنادي الذي يرفع شعار أنه أكثر من مجرد نادٍ.

رونالدو، ميسي، مبابي وبوجبا.. نجوم تألقوا في العشرين من عمرهم

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإسباني، خلف صاحب الصدارة ريال مدريد بفارق نقطتين فقط.