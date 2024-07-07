300 ألف توقيع .. دعوة على الإنترنت لإعادة لقاء ألمانيا وإسبانيا بسبب الأخطاء التحكيمية

جماهير ألمانيا تمني النفس بإعادة مواجهة إسبانيا!

يتمسك عدد من جماهير ألمانيا بالأمل بشأن إعادة مباراة فريقها ضد إسبانيا في ربع نهائي يورو 2024، بسبب الجدل التحكيمي الذي حدث خلال تلك المواجهة.

وقامت جماهير ألمانيا بجمع أكثر من 300 ألف توقيع خلال الالتماس الذي تم إطلاقه بواسطة Erik V عبر موقع Change.org لإعادة مباراة ربع النهائي بسبب الأخطاء التحكيمية المزعومة.

وترى جماهير ألمانيا أن منتخب بلادها قد تضرر تحكيميًا خلال مواجهة إسبانيا، خاصة عدم احتساب ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد مارك كوكوريلا الظهير الأيسر للاروخا.

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وتخطى عدد التوقيعات على الموقع الـ315 ألف توقيع، حيث يعد ما حدث هو مجرد شيء رمزي، خاصة وأن إسبانيا ستلعب أمام فرنسا في نصف النهائي بشكل طبيعي يوم الثلاثاء المقبل.

وحقق المنتخب الإسباني الفوز على نظيره الألماني بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضي، ليودع أصحاب الأرض البطولة.