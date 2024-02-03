"30 مليون يورو تمهد للحسم" .. النصر يرفض الاستسلام في الصفقة المستعصية

إضافة كبيرة لخط دفاع العالمي محليًا وآسيويًا

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ترفض إدارة نادي النصر بقيادة مسلي آل معمر، الاستسلام في صفقة التعاقد مع المدافع الياباني هيروكي إيتو، لاعب شتوتجارت الألماني.

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وكان إيتو قد مدد تعاقده مع شتوتجارت خلال الصيف الماضي، لموسم إضافي، ليمتد عقده مع النادي الألماني حتى صيف 2027، مع وجود شرط جزائي يسمح برحيله.

وذكرت شبكة "hochi" اليابانية، أن نادي النصر اتفق مع نادي شتوتجارت الألماني على دفع الشرط الجزائي في عقد المدافع الياباني هيروكي إيتو، والذي يبلغ 30 مليون يورو.

وكان هيروكي إيتو، قد رفض الانتقال إلى النصر السعودي مرتين، حيث طلب العالمي التعاقد معه الصيف الماضي، قبل أن يكرر طلبه في الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الماضي.

ولا يستسلم النصر في مساعيه للتعاقد مع المدافع الياباني صاحب الـ24 عامًا، خصوصًا أنه يمثل إضافة كبيرة لخط دفاع الفريق سواء في المنافسات المحلية أو دوري أبطال آسيا.

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ويسير مجلس إدارة النصر بخطوات ثابتة لتعزيز صفوفه، حيث بدأ بتجديد عقود علي الحسن، لاعب خط الوسط وزميله الجناح الأيسر أيمن يحيى، بشكل رسمي، ويقترب من التمديد لسامي النجعي حتى 2028.

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