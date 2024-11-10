بعد 30 محاولة اغتيال .. مقتل زعيم إحدى مجموعات الأولتراس في الأرجنتين ومساعده

حادثة مؤسفة في أمريكا الجنوبية

قُتل زعيم مجموعة أولتراس في الأرجنتين ومساعده الأقرب في حادث إطلاق نار عليهما يوم أمس السبت بالقرب من ملعب جيجانتي دي أروييتو بعد وقت قليل من مباراة روزاريو سنترال مع سان لورينزو.

وأوضحت شبكة ريليفو الإسبانية ومصادر صحفية أخرى في الأرجنتين أن القتيلان هما أندريس براكامونتي "بيين"، زعيم مجموعة روزاريو سنترال بارا برافا، وذراعه الأيمن دانييل أتاردو "رانا"، وقد تم قتلهما خلال تواجههما عبر شاحنة على الطريق بواسطة عدد من الراجلين، وقد نُقل الشخصان إلى المشفى حيث توفيا هناك.

وأضافت المصادر أن الحادث مرتبط بصراعات خاصة بين عصابات مافيا المخدرات وروابط الأولتراس المشجعة لنفس النادي، خاصة أن مجموعة الباراس برافاس تُعرف بأنها إحدى منظمات المافيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت المصادر إلى أن براكامونتي الذي يتزعم المجموعة منذ 25 عامًا تقريبًا سبق وتعرض لـ30 محاولة اغتيال فاشلة، وقد قتل عن عُمر يُناهز الـ53 عامًا.

الصحفي ديل فريدي وصف الحادثة بأنها تخطي للخطوط الُحمر، حيث قال "بيين كان حالة فريدة من نوعها في أمريكا الجنوبية، إذ كان الرئيس الوحيد لمجموعة أولتراس بارا برافا لنادٍ في الدرجة الأولى لمدة 30 عامًا، والرجل القادر على الحوار مع قطاعات معينة من الحكومة، جريمة القتل تكسر ما كان بالنسبة لنا خطًا أحمر في جرائم القتل في روزاريو".