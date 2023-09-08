30 دقيقة فقط! .. كواليس مثيرة في فشل رحيل جوتا عن الاتحاد في اللحظات الأخيرة

تعرف على تفاصيل ما حدث خلال اللحظات الأخيرة من الميركاتو السعودي

SHAHID

حاول نادي الاتحاد خلال اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الماضية، التخلص من النجم البرتغالي فيليبي جوتا، بسبب اكتمال عدد المحترفين بالفريق، ولكن المحاولات باءت بالفشل.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويمتلك الآن الاتحاد في صفوفه 9 محترفين، سيكون مطالبًا بالتخلص من أحدهم وهم: "مارسيلو جروهي، لويس فيليبي، نجولو كانتي، فابينيو، جوتا، كريم بنزيما، رومارينيو، إيجور كورونادو، عبد الرزاق حمد الله".

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن الساعة 11:30 مساء أمس الخميس شهدت الوصول إلى اتفاق بين الاتحاد والاتفاق، يقضي بانتقال جوتا إلى صفوف النواخذة، أي قبل إغلاق باب الانتقالات بـ30 دقيقة فقط.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد تكفل بتحمل جميع رواتب جوتا خلال فترة الإعارة لمدة موسم، وتم الاتفاق على كل شيء، وبدأ الطرفين بالإجراءات الرسمية لذلك.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ولكن التأخر في الإجراءات تسبب إلى عدم تمكن الاتفاق من تسجيل جوتا في نظام "تي إم إس"، ليتخذ مسئولي النواخذة قرارًا بعدم إتمام الصفقة خوفًا من انتهاء الوقت وعدم القدرة على إكمال الانتقال بشكل صحيح لأن الإجراءات تحتاج إلى وقت أطول.

SHAHID