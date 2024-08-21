3 مشروبات طاقة.. فاردي يكشف سر توهجه "الاستثنائي" في البريميرليج!

"العمر مجرد رقم"

أكد جيمي فاردي، نجم ليستر سيتي، أنه يرى "العمر مجرد رقم"، بعدما سجل هدفًا منح ليستر سيتي التعادل، في أول مباراة للفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد صعوده هذا الموسم.

وقال صاحب الـ37 عامًا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن": "أرى حرفيًا أن العمر مجرد رقم، طالما أستمر في الاعتناء بنفسي، وطالما أن ساقي لا تزال تشعر بالراحة قبل التدريب والمباريات، فسأستمر لأطول فترة".

وأضاف: "لن أقول إنني أفعل أي شيء بشكل مختلف، لكن الأمر الرئيسي هو أنني أعتني بعملية التعافي إلى أقصى حد، لدي كل ما أحتاجه في المنزل، لذلك كان أمس الثلاثاء جلسة تعافي في ملعب التدريب، ثم العودة إلى المنزل ومضاعفة ذلك".

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ويلتزم فاردي بجدوله الخاص ليظل جاهزًا ليوم المباراة، فأثناء وجوده في قصره في لينكولنشاير الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليون إسترليني، يستخدم غرفة العلاج بالتبريد وخيمة الأكسجين للمساعدة في التعافي.

أما فيما يتعلق بنظامه الغذائي، فأوضح أنه يحصل على علبة من Red Bull بمجرد استيقاظه، وينهيها في 30 ثانية فقط، ويبقى دون طعام، حتى يتناول عجة الجبن ولحم الخنزير مع الفاصوليا المطبوخة في الساعة 11.30 صباحًا.

وختم: "أتناول ريد بل أخرى، قبل أن أحصل على مشروب إسبرسو (كبير)، وعندما ندخل غرفة الملابس قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة، أحصل على علبة ثالثة من ريد بل، لكنني أرتشفها طوال الطريق حتى نخرج للإحماء، وأترك القليل لإنهائه بعد المباراة".