3 صراعات مشتعلة ترسم ملامح فانتازي الدوري الإنجليزي

ماذا ينتظرك في فانتازي جول وأمازون؟

تأتي فترة التوقف الدولي، وتأتي معها فرصة التقاط الأنفاس، في مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، ويكون لديك متسع من الوقت لإعادة ترتيب أوراقك، ومراجعة خططك للأسابيع القادمة، وفحص الجولات المتبقية بدقة، لاختيار أفضل اللاعبين في تشكيلتك.

وخلال الترتيب للجولات المتبقية خلال فترة التوقف الدولي، نقول إن كلمة السر فيما هو قادم، هي المنافسة الثلاثية بين آرسنال وليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي.

وكلما زادت حدة تلك المنافسة النارية، كلما أفرزت لنا خيارات ممتازة على مستوى مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، برعاية أمازون السعودية.

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ولا تزال الفرصة سانحة أمامكم للمشاركة في مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، والتنافس على جوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

ويمكنكم المشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

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ثلاثي اللقب.. ولكن!

مع التخطيط بعيد المدى حتى نهاية الموسم، ننصح بأن يتواجد في فريقك عنصر على الأقل من كل فريق من ثلاثي الصراع على اللقب، وبطبيعة الحال، أفضل هذه العناصر: محمد صلاح من ليفربول، وإرلينج هالاند من مانشستر سيتي، وبوكايو ساكا من آرسنال.

بجانب هذا الثلاثي، يمكن اختيار عناصر أخرى من ثلاثي الصراع على اللقب، ولكن نحن نؤكد على أن الحد الأدنى يجب أن يكون لاعبًا على الأقل من كل فريق، وفي حالة اختيار عناصر أخرى، يبرز فيل فودين، وخوليان ألفاريز وكيفين دي بروينه من مانشستر سيتي، بالإضافة إلى داروين نونيز في ليفربول، وكاي هافرتس ومارتن أوديجارد من آرسنال.

وأثناء وضع إستراتيجية بعيدة المدى، يجب أيضا أن نأخذ في الاعتبار صراعات أخرى بعيدًا عن صراع اللقب، أهمها بالطبع الصراع على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية، وكذلك صراع تفادي الهبوط.

وفي هذا الصدد، يبرز مجموعة من اللاعبين، في الفرق المتصارعة، مثل أستون فيلا وتوتنهام ومانشستر يونايتد، وكذلك لوتون تاون ونوتنجهام فورست وإيفرتون وبرينتفورد.

ويمكن تلخيص أفضل اللاعبين في هذه الفرق على النحو التالي: سون هيونج مين وبيدرو بورو وجيمس ماديسون، في توتنهام، وأولي واتكينز ودوجلاس لويز وليون بيلي في أستون فيلا، وماركوس راشفورد وراسموس هويلوند وبرونو فيرنانديش من مانشستر يونايتد.

وفي فرق القاع، يبرز إيفان توني ونيل موباي في برينتفورد، وكذلك إلفي دوتي وكارلتون موريس في لوتون تاون، وأنتوني إيلانجا وكريس وود في نوتنجهام فورست.

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