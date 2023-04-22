3 حلول فقط متاحة .. خطوة جديدة من فيفا في قضية النصر وعبد الرزاق حمد الله

الأمور متوقفة على ما خطوة النصر المقبلة

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اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم السبت، خطوة جديدة في الشكوى المقدمة من المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، ضد ناديه السابق النصر.

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المغربي قدم شكواه ضد العالمي، نظرًا لفسخ عقده من طرف واحد، وطالب بمنحه قيمة الشرط الجزائي كاملًا، وهو ما حكم به فيفا بالفعل منذ فترة، بإلزام النصر بدفع أربعة ملايين يورو تقريبًا للاعب.

ووفقًا للصحفي الاتحادي علاء سعيد، فإن اليوم شهد وصول حيثيات هذا الحكم من غرفة فض المنازعات التابعة للفيفا، وعليه أوضح الخبير القانوني أحمد الشيخي أن هناك ثلاثة حلول متاحة حاليًا في هذه القضية..

الحل الأول هو الاستئناف أمام المحكمة الدولية "كاس" خلال ثلاثة أسابيع من اليوم، الثاني هو دفع النصر للمبلغ المحدد خلال 45 يومًا، والحل الثالث والأخير هو تسوية القضية وديًا.

جدير بالذكر أن النصر فسخ عقد حمد الله في أكتوبر 2021م من طرف واحد، بداعي أسباب شرعية وقانونية، وقدم شكواه ضد اللاعب أمام فيفا، لكن الأخير هو من فاز بالقضية.

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