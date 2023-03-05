"3 أسباب خلف استبعاد عبد الرحمن العبود من مباريات الاتحاد"

جناح الاتحاد غاب عن المباريات الثلاثة الأخيرة

كشف الإعلامي عبد الله القرني عن الأسباب الحقيقية خلف استبعاد عبد الرحمن العبود جناح الاتحاد من مباريات الفريق الأخيرة، مشيرًا إلى أن المدرب نونو سانتو هو صاحب هذا القرار.

وأوضح القرني خلال تصريحاته لقناة 24 الرياضية أن القرار جاء لـ3 أسباب، هي عقاب اللاعب وتقويم سلوكه وإرسال رسالة واضحة للاعبين الآخرين.

وأضاف "سانتو فرض سياسته من البداية، يُعامل اللاعبين سواسية سواء النجم الكبير أو الناشئ الصاعد، العبود غاب عن المران وقام ببعض التصرفات الفوضوية بعد نهائي السوبر والمدرب عاقبه بالاستبعاد، كما فعل سابقًا مع حمدان الشمراني، ومن الجيد أن الإدارة تدعمه في ذلك وتستحق الشكر لهذا".

تابع "سانتو أراد كذلك إرسال رسالة لجميع اللاعبين أنهم سواسية ولا أحد فوق القانون، ولذا أبعده عن المباريات الثلاثة الماضية واكتفى بتواجده في التدريبات، تلك العقوبة كذلك هي لتقويم سلوك اللاعب داخل وخارج الملعب، العبود يتدرب مع الفريق ولكن قرار إشراكه في المباراة القادمة بيد سانتو فقط".

يُشار إلى أن النصر يتصدر جدول الترتيب حاليًا برصيد 46 نقطة ويُطارده الاتحاد بفارق نقطتين فقط، فيما يتواجد الشباب ثالثًا بـ40 نقطة ثم الهلال بـ33 مع لعبه 3 مباريات أقل.