26 مليون يورو.. كابوس ليفاندوفسكي حل محتمل لإنقاذ برشلونة!

هل يرحل بنهاية الموسم؟

عانى روبرت ليفاندوفسكي على مستوى الأداء والأهداف في الموسم الماضي مع برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

ورحل تشافي عن قيادة الفريق الكتالوني، بعدما خرج بموسم صفري، ليتولى المهمة بدلًا منه هانز فليك المدرب السابق لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونخ.

ويعرف المدرب الألماني قدرات مهاجمه البولندي جيدًا، حيث تألق تحت قيادته في بايرن ميونخ، وتوّجا معًا بكل الألقاب الممكنة.

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وحسب صحيفة "ريليفو" الإسبانية فإن ليفاندوفسيكي، الذي يخوض موسمه الثالث مع برشلونة، سيحصل على راتب 32 مليون يورو هذا الموسم، مقابل 20 مليونًا في موسمه الأول و26 مليونًا في الثاني.

وأوضحت الصحيفة أن النجم البولندي سيعود ليحصل على 26 مليون يورو في الموسم المقبل 2025-2026، لكن برشلونة يمكنه فسخ العقد في الصيف المقبل إذا لعب أقل من 55% من المباريات هذا الموسم.