26 لاعباً في قائمة الأهلي لمباراتي المقاولون والزمالك

الجهاز الفني للقلعة الحمراء يستقر على قائمة اخر مباراتين في الدوري

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن مارتين لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب والزمالك، في آخر جولتين من بطولة الدوري.

ويحتاج الأهلي إلى تحقيق الفوز على المقاولون العرب، مساء غد الأربعاء لتحقيق بطولة الدوري للمرة الـ 41 في تاريخه رسمياً، دون النظر عن باقي نتائج المباريات.

ويدخل المارد الأحمر، معسكراً مغلقاً في الإسكندرية، استعداداً لمباراة المقاولون العرب، مساء الغد والزمالك مساء الأحد القادم، على ملعب برج العرب.

وشهدت قائمة الأهلي شريف إكرامي وكريم نيدفيد وسعد سمير ومحمد محمود للإصابة، بينما يغيب محمود وحيد وصلاح محسن وأحمد حمودي وأحمد علاء وإسلام محارب ومحمد شريف لأسباب فنية.

💢 الجونة يجدد عقد لاعبه محمد ناجي جدو لمدة موسم آخر⚪️⚪️



ما هو الهدف الأفضل لجدو في مسيرته الكروية @Geddo ؟ pic.twitter.com/85ZiFGzjmq — جول مصر (@goaleg) July 23, 2019

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – أحمد طارق.

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد نجيب – أيمن أشرف - علي معلول – محمد هاني – أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – باسم علي.

خط الوسط: حمدي فتحي – حسام عاشور – عمرو السولية – حسين الشحات – رمضان صبحي – صالح جمعة – وليد سليمان – هشام محمد – جيرالدو – ناصر ماهر – أحمد الشيخ.

خط الهجوم: وليد أزارو – جونيور أجايي – مروان محسن.