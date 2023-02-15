24 ألف ليونيل .. ميسي حوّل إسبانيا لمملكته الخاصة!

دراسة تكشف تأثير ليونيل ميسي الكبير على الأطفال في إسبانيا..

كشفت دراسة جديدة عن مدى تأثير الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وأسطورة برشلونة، على أسماء المواليد الذكور في إسبانيا.

صحيفة "TNT Sports" الأرجنتينية كشفت تفاصيل الدراسة، التي أكدت أنه منذ عام 2004، العام الذي بدأ فيه ميسي مسيرته مع الفريق الأول في برشلونة، فإن اسم ليونيل شهد ارتفاعًا ملحوظًا.

الدراسة أكدت أنه منذ ذلك الوقت في إسبانيا، تمت تسمية 24.600 مولود باسم ليونيل، والنظرية الأقرب أنه للتشبه بميسي.

أحد نتائج الدراسة يكشف أيضًا أنه بهذا المعدل يتم تسمية طفل باسم ليونيل مرة كل ثلاث ساعات تقريبًا، وهو رقم مذهل بطبيعة الحال.

فيما كشفت الدراسة أيضًا أن اسم ليونيل هو رابع أكثر اسم شهرة بين المواليد في إسبانيا كلها، والفضل كله يعود إلى ميسي.