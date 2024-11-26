النادي الكتالوني لا يتهاون في حقوقه

أصدر نادي برشلونة بيانًا يؤكد إغلاق قسم الرسوم المتحركة الخاص به داخل ملعب مونتجويك، بسبب الخلاف المادي المتعلق بتأخر المجموعة الجماهيرية المكلفة بتشغيله عن دفع مستحقات مالية بناء على غرامات لها علاقة بصلب عمل الرسوم المتحركة.

وجاء في البيان الصادر عن نادي برشلونة: "يعلن نادي برشلونة لكرة القدم أنه اعتبارًا من اليوم، أنه تم إغلاق Espai d'Animació في ملعب مونتجويك بسبب فشل المجموعات المشغلة في الامتثال للالتزامات التي تعهدت بها مع النادي".

في أكتوبر، طالب النادي بمبلغ إجمالي قدره 21000 يورو من المجموعة، وهو ما يعادل الغرامات المتراكمة العام الماضي، وإذا لم يدفعوا هذا المبلغ قبل الساعة 11:59 مساءً يوم الاثنين، فسوف يشرعون في إغلاق كشك الرسوم المتحركة الخاص بهم، وهو ما نفذه النادي الكتالوني بالفعل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف بيان برشلونة: "نظرًا لمحتوى الاتفاقيات المتفق عليها والموقعة بين النادي ومجموعات الرسوم المتحركة، بدأ نادي برشلونة لكرة القدم، بعد تحذيرات متكررة، عملية استرداد مبلغ العقوبات المفروضة على النادي".

كما قال برشلونة: "خلال هذه العملية، مُنحت المجموعات ما يصل إلى ثلاث فترات مختلفة للامتثال لالتزاماتها؛ انتهت آخرها في منتصف ليل أمس دون أي نتيجة".

كما صرح النادي بأن هذا الإغلاق دون تاريخ محدد لإعادة الافتتاح: "كما أُبلغت المجموعات المختلفة، بعد عدم الوفاء بالتزاماتها في أي من المواعيد النهائية الممنوحة، بأن قسم الرسوم المتحركة مغلق إلى أجل غير مسمى".

وأكد النادي الكتالوني أن مجموعات الجماهير المذكورة ستعود بشكل اعتيادي إلى المدرجات في حالة الوفاء بالالتزامات المادية المقررة عليها بسبب الغرامات المذكورة.