200 مليون يورو.. ما هي خطة بيريز لإنعاش خزينة ريال مدريد؟

الإدارة المالية والقدرة على تحسين الموارد هي من الأمور التي يجيدها فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني.

بيريز نجح في قيادة ريال مدريد لتجاوز الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا بشكل أفضل من أي نادٍ آخر، بعد أن فعل وضعية اقتصاد الحرب، وتجنب بالفعل التعرض لخسائر بمئات الملايين بالنسبة إلى نادٍ توقف عن كسب 300 مليون يورو للتكيف مع الظروف.

ويواجه فلورنتينو بيريز صيفًا تاريخيًا في 2022، إذا ما نجح في تحقيق أهدافه في سوق الانتقالات، والتي يأتي على رأسها كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وإرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

ما هي خطة بيريز لتوفير 200 مليون يورو؟

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت الخطة التي سيتبعها فلورنتينو بيريز من أجل توفير مالي يصل إلى 200 مليون يورو، ما يساعد ريال مدريد في المرحلة القادمة.

يخطط ريال مدريد لعدم تجديد عدد من لاعبي الفريق الذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو 2022، وأبرزهم جاريث بيل ومارسيلو وإيسكو، وباستثناء المفاجآت فإن مغادرتهم أمر حتمي.

بيل، 32 عامًا، يحصل على إجمالي 30 مليون يورو في الموسم، فيما يتلقى مارسيلو 33 عامًا، 22 مليون يورو، وإيسكو يحصل على 13 مليون يورو.

وبرحيل هذا الثلاثي، فإن ريال مدريد سيتوقف عن دفع إجمالي 65 مليون يورو في الموسم.

هناك لاعبان آخران مرشحان للخروج من ريال مدريد، ولم يتمكنا من الدخول في ديناميكية العمل تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، هما إيدين هازارد ولوكا يوفيتش.

ما هي خطة ريال مدريد مع هازارد ويوفيتش؟

البلجيكي البالغ من العمر 30 عامًا يصل إجمالي راتبه إلى 30 مليون يورو، ويمتد عقده حتى يونيو 2024.

فيما يتلقى الصربي، 23 عامًا، راتبًا يصل إلى عشرة ملايين يورو، ويمتد عقده حتى يونيو 2025.

ولم يجد أي منهما مكانه في ريال مدريد سواء تحت قيادة زين الدين زيدان أو كارلو أنشيلوتي، والثنائي قد يكون معروضًا للبيع.

ريال مدريد منفتح بالفعل على العروض التي قد تصل إلى أي من اللاعبين، وتقدر قيمة هازارد حاليًا بحوالي 50 مليون يورو، بعد أن دفع النادي 116 مليون يورو لضمه من تشيلسي الإنجليزي في صيف 2019.

أما الصربي، الذي وصل إلى ريال مدريد مع هازارد، فتعاقد معه "المرينجي" مقابل 60 مليون يورو، وتصل قيمته حاليًا إلى 30 مليون يورو.

وحتى إذا انخفضت قيمة الثنائي في سوق الانتقالات، فإن ريال مدريد سيتمكن من توفير راتب كل منهما بقيمة إجمالية 40 مليون يورو في الموسم، وسيضيف 80 مليون يورو إلى خزينته إذا وجد مشترين.

وفي حالة رحيل جميع اللاعبين، سيوفر ريال مدريد 105 مليون يورو من كتلة الرواتب، وإذا وضعنا قيمة بيع هازارد ويوفيتش ستضاف 80 مليون يورو أخرى إلى التوقعات الاقتصادية الإيجابية.

من هم اللاعبين الآخرين المتاحين لمغادرة ريال مدريد؟

ريال مدريد يمكنه ادخار المزيد من الرواتب في حالة رحيل بعض اللاعبين الزائدين عن حاجته، مثل ماريانو الذي يتقاضى تسعة ملايين يورو، وفاييخو الذي يحصل على خمسة ملايين، وسيبايوس الذي يصل راتبه إلى ستة ملايين، بالإضافة إلى الحصول على بضعة ملايين أخرى مقابل رحيلهم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا ننسى أن مسألة تجديد عقد لوكا مودريتش، 36 عامًا، على المحك رغم أنه يواصل تقديم الأداء الجيد.

الكرواتي يتقاضى بدوره 16 مليون يورو كراتب إجمالي، وفي حالة عدم تجديد عقده في نهاية الموسم، يمكن إضافتها إلى رصيد المدخرات في كتلة الرواتب.

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