200 مليون يورو سنويًا .. رونالدو يقترب من الموافقة على عرض النصر!

صفقة تاريخية للنجم البرتغالي

صفقة من العيار الثقيل اقترب نادي النصر السعودي من القيام بها، بالتعاقد مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير المقبل.

رونالدو أعلن مؤخرًا عن فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، بعد سلسلة من الخلافات مع النادي الإنجليزي والمدرب الهولندي إريك تين هاج.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن المهاجم المخضرم المتواجد مع البرتغال حاليًا في كأس العالم 2022، قرر اتخاذ خطوة جديدة بمسيرته في الدوري السعودي.

وأوضحت أنه اقترب من الموافقة على الانتقال للنصر لمدة عامين في صفقة انتقال حر، وحصوله على راتب سنوي يصل إلى 200 مليون يورو.

وأشارت إلى أن اللاعب جذب اهتمامًا من الدوري الأمريكي أيضًا، لكنه وجد صعوبة بالغة في رفض الحصول على 400 مليون يورو على مدار عامين.

جدير بالذكر أن صاحب الـ37 سنة يعيش فترة جيدة مع البرتغال في المونديال، حيث نجح في التسجيل مرة واحدة أمام غانا وساهم في فوز بلاده على أوروجواي.