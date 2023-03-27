2 في 1 | لم يتخل عن Sii .. احتفال جديد من كريستيانو رونالدو بأهدافه

نجم النصر سجل هدفين للبرتغال في مرمى لوكسمبورج

shahid

واصل كريستيانو رونالدو تألقه مع منتخب بلاده البرتغال في مباريات تصفيات يورو 2024، إذ سجل هدفين في الانتصار الكبير على لوكسمبورج مساء أمس 6-0.

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نجم النصر السعودي حقق إنجازًا تاريخيًا بتلك الثنائية، إذ أصبح الهداف الأول على صعيد المنتخبات في تاريخ كرة القدم برصيد 122 هدفًا، وذلك بعدما كان قد أصبح عميد لاعبي العالم برصيد 197 مباراة دولية خلال مواجهة ليشتنشتاين يوم الخميس الماضي.

وأظهر رونالدو احتفالًا جديدًا بالأهداف عند إحراز هدفه الأول في مرمى لوكسمبورج مساء أمس، حيث دمج احتفالين في احتفال واحد، وهما احتفاله الشهير Sii مع احتفال وضعية النوم الذي بات يُميزه مؤخرًا.

دمج احتفاله الشهير Sii مع احتفال آخر ليس جديدًا على النجم البرتغالي، إذ كان قد دمجه سابقًا مع احتفال القناع الخاص بالأرجنتيني باولو ديبالا، وذلك حين كانا معًا في يوفنتوس.

يُشار إلى أن تعاقد رونالدو مع النصر السعودي وتوقيعه على عقد يمتد حتى صيف 2025 لم يمنع روبرتو مارتينيز المدير الفني للبرتغال من استدعائه والاعتماد عليه في افتتاح مشوار المنتخب في تصفيات يورو 2024.

Shahid