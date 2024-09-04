185 يورو.. قميص برشلونة "الأصلي" الأغلى في العالم!

أعلى من ريال مدريد..

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد 2024-2025، والمصمم من شركة "نايكي".

ويطغى اللون الأسود على القميص الاحتياطي الجديد، كما كان في موسم 2011-2012 و2020-2021، علمًا بأنه يمتاز بوجود بعض الألوان المضيئة، كما يأتي شعار برشلونة ونايكي بألوان متدرجة.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن قميص برشلونة هو الأغلى في العالم، إذا قمت بشرائه من موقع النادي الرسمي، إذ يبلغ سعره 114.99 يورو للأساسي، و149.99 يورو لإصدار "Advanced Tech" (رقم واسم)، و184.99 يورو لإصدار اللاعب (الاسم والرقم والشعار).

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وأضافت: "النسخة الأساسية لقميص ريال مدريد أرخص بـ15 يورو، حيث تمنحك خيار شرائها بدون أي أسماء أو شعارات".

تصنع العلامة التجارية الأمريكية قمصان فرق أخرى مثل إنتر وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وليفربول وتشيلسي، لكن جميعها لديها أسعار أقل قليلًا من برشلونة.