18-1 وإنذارات محمد صلاح .. الأرقام تفضح مانشستر يونايتد في أنفيلد!

ليفربول حقق الكثير من الأرقام المثيرة بسبب فوزه العريض على مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي..

جاء فوز ليفربول الكاسح على مانشستر يونايتد بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد في قمة الجولة 26 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي ليمنح "الريدز" العديد من الأرقام المثيرة.

بداية الأرقام من موقع "Squawka" الإنجليزي، الذي نشر نتائج آخر ثماني مباريات بين ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب "أنفيلد"، والتي شهدت فوز "الريدز" في خمس مناسبات مقابل ثلاثة تعادلات.

لكن الرقم المثير حقًا، هو أن ليفربول سجل 18 هدفًا في المجمل، مقابل هدف واحد فقط لصالح مانشستر يونايتد.

الموقع نفسه نشر إحصائية طريفة تخص المصري محمد صلاح نجم ليفربول، حيث كشف أن "الملك المصري" تلقى إنذارين منذ موسم 2017-18 بسبب خلع قميصه للاحتفال أمام مانشستر يونايتد، وهو أكثر من أهداف "الشياطين الحمر" أمام " ليفربول خلال نفس الفترة.

ومن جانبها، كشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن ليفربول سجل أكبر فوز رسمي في تاريخ مواجهاته أمام مانشستر يونايتد، ليتجاوز الرقم السابق الذي تم تسجيله في أكتوبر 1895 بفوز "الريدز" بنتيجة 7-1 على "الشياطين الحمر" في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

الشبكة نفسها كشفت عن إحصائية مميزة تخص ثلاثي هجوم ليفربول، كودي جاكبو وداروين نونيز وصلاح، حيث كشفت أنه رابع ثلاثي في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل هدفين أو أكثر في نفس المباراة، والأول منذ فبراير 1999.