17 مليون إسترليني لحل الأزمة .. تشابي ألونسو يغير خريطة تحركات ليفربول بقرار حاسم!

بريق السلسلة الذهبية يتفوق على عرض الريدز

ابتعد الإسباني تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، من قائمة ترشيحات ليفربول لتولي قيادة الفريق في الموسم المقبل، خلفًا للمدرب الألماني يورجن كلوب.

وكان كلوب، قد أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة امتدت لـ9 سنوات حقق خلالها جميع البطولات الكبرى، ليظهر اسم تشابي ألونسو، لاعب الريدز السابق، لخلافة المدرب الألماني في ظل ما يقدمه من نتائج مثالية مع باير ليفركوزن هذا الموسم.

وذكرت صحيفة "ديلي تليجراف"، أن ليفربول استبعد اسم تشابي ألونسو من حساباته، حيث يتمسك المدرب الإسباني بالبقاء لموسم آخر مع باير ليفركوزن، في ظل النجاحات الكبرى التي يقدمها مع العملاق الألماني.

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ويحتل ليفركوزن تحت قيادة ألونسو صدارة جدول الدوري الألماني، بفارق 10 نقاط عن بايرن قبل 8 مباريات متبقية، فيما تأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي ونصف نهائي كأس ألمانيا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بايرن ميونخ أيضًا استبعد فكرة التعاقد مع تشابي ألونسو لخلافة توماس توخيل الذي سيرحل عن الفريق هذا الصيف، لكن الرئيس الفخري أولي هونيس، أكد في تصريحات سابقة أن تعيين ألونسو "ربما يكون مستحيلًا" في الوقت الحالي.

وأوضحت "ديلي تليجراف"، أن قائمة ليفربول الآن تقتصر على البرتغالي روبن أموريم، مدرب سبورتنج لشبونة، والإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب برايتو، كبدائل محتملة لألونسو، موضحة أن التعاقد مع الأول سيكون مكلفًا للغاية حيث يرتبط بشرط جزائي مع فريقه بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني (21 مليون دولار) في عقده، وهو أيضًا على وشك الفوز بلقب الدوري في البرتغال.