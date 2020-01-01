16 مليون ريال سبب بقاء محمد الكويكبي في الاتفاق

جرت مراسم توقيع العقد في حضور الدبل، والرئيس التنفيذي للنادي معاذ الهوهلي

حسمت إدارة نادي الاتفاق السعودي في تجديد عقد اللاعب محمد الكويكبي ليبقى مع الفريق الفترة المُقبلة بعد محاولة الكثير من الأندية ضم اللاعب.

نادي الاتفاق السعودي أعلن أمس الجمعة، تجديد عقد محمد الكويكبي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حتى عام 2024.

وذكر نادي الاتفاق عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن إدارة النادي برئاسة خالد الدبل، جددت عقد الكويكبي حتى 2024.

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صحيفة "الرياضية" قالت أن قيمة تجديد عقد اللاعب بلغت 16 مليون ريال للمواسم الأربعة وهو ما ساهم في اقناع اللاعب بالبقاء.

وجرت مراسم توقيع العقد في حضور الدبل، والرئيس التنفيذي للنادي معاذ الهوهلي، وعضوي مجلس الإدارة إياد البقشي ومحمد الدعلان.

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تقارير مُقربة من الاتفاق قالت أن ناديي الأهلي والنصر حاولا ضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوي الحالي، إلا أن تدخل رئيس هيئة أعضاء الشرف في نادي الاتفاق حسم الصفقة.