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16 لاعبًا بالمونديال.. رقم قياسي تاريخي لبرشلونة في كأس العالم!

مازن زكي
مازن زكي
11:38 ص غرينتش+2 13‏/11‏/2022
Barcelona Almería LaLiga 05112022
مونديال قطر يحطم الرقم القياسي في تاريخ برشلونة

يتواجد 16 لاعبًا من نادي برشلونة الإسباني في قوائم بعض المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث أعلن الموقع الرسمي للنادي الكتالوني أن هذا الرقم بات تاريخيًا لدى البلوجرانا.

حيث يصل عدد المنضمين للفرق في مونديال قطر إلى 16 وهو أكبر مما حدث في كل البطولات الماضية حيث تراوحت الأرقام بين 14 و15 لاعبًا.

ويتواجد هذا العدد الكبير من اللاعبين في 8 فرق فقط، حيث انضم إريك جارسيا، جوردي ألبا، بيدري، جافي، بوسكيتس، أنسو فاتي وفيران توريس لقائمة إسبانيا.

وتواجد جول كوندي وعثماني ديمبيلي مع فرنسا، فيما انضم فرينكي دي يونج وممفيس ديباي لقائمة الطواحين مع المنتخب الهولندي.

وتواجد أندرياس كريستنسن بطبيعة الحال مع المنتخب الدنماركي، وانضم رافينيا إلى قائمة البرازيل، وضمت أوروجواي النجم رونالد أراوخو على أمل المشاركة بالمونديال.

وتواجد مارك أندريه تير شتيجن في قائمة المنتخب الألماني، كما انضم روبرت ليفاندوفسكي إلى بولندا على أمل مساعدتهم في الوصول إلى أدوار متقدمة من عمر البطولة.

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