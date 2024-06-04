15 مليون يورو سنويًا .. عرض مغرٍ لنجم يوفنتوس من دوري روشن السعودي

ثورة الانتقالات السعودية مستمرة

كشفت صحيفة توتوسبورت الإيطالية عن وجود عرض مغرٍ من أحد أندية دوري روشن السعودي لنجم يوفنتوس المثار حول مستقبله الكثير من الإشاعات.

الحديث عن حارس المرمى البولندي، فويتشيك تشيزني، المرتبط مع يوفنتوس بعقد يمتد حتى صيف 2025 لكنه مرشح للرحيل بعد اقتراب وصول ميشيل دي جريجوريو حارس مرمى مونزا بناءً على طلب المدرب الجديد تياجو موتا.

الصحيفة الصادرة من تورينو، معقل السيدة العجوز، أفادت أن مستقبل تشيزني معلق بين البقاء والجلوس على دكة البدلاء في يوفنتوس أو الرحيل لنادٍ آخر وبقاء زميله ماتيا بيرين ليلعب دور البديل للحارس الجديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت أن صاحب الـ34 عامًا تلقى بالفعل عرضًا من ناديًا سعوديًا بتوقيع عقد يمتد إلى موسمين مقابل 30 مليون يورو، بواقع 15 مليون يورو سنويًا، مشيرة إلى أنه مازال يدرس جميع الخيارات المتاحة أمامه.

ولم تُحدد توتوسبورت هوية النادي السعودي صاحب العرض الجيد لحارس المرمى البولندي، لكن التقارير السعودية تؤكد بحث عدة أندية من دوري روشن عن حراس مرمى للتعاقد معهم هذا الصيف أبرزهم النصر والاتحاد.

يُشار إلى أن تشيزني حظي بمسيرة ممتازة مع يوفنتوس منذ انضم إليه لتعويض جانلويجي بوفون عام 2017، وقد عرفته الجماهير السعودية جيدًا بتألقه في مباراة المنتخب الوطني أمام بولندا وخاصة تصديه لركلة جزاء سالم الدوسري في دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022.