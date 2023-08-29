15 عامًا.. "فيفا" يدرس توجيه الضربة القاضية لروبياليس!

سلوك واحد كلفه كل شيء..

بعد أن سحب الاتحاد الإسباني لكرة القدم دعمه لرئيسه السابق لويس روبياليس على خلفية القبلة الشهيرة لجيني هيرموسو عقب تتويج منتخب سيدات إسبانيا بكأس العالم، يبدو أن الرجل مهدد بإيقاف أطول بكثير.

صحيفة "دايلي ميل" تؤكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يدرس حظر روبياليس من جميع الأنشطة المتعلقة باللعبة لمدة 15 عامًا، بدلًا من 90 يومًا حالية تم تعرضه فيها للإيقاف بالفعل وسحب علاقته بأي نشاط يمت بصلة للرياضة وكرة القدم.

كان الاتحاد الإسباني في البداية قد رفض تقديم استقالة روبياليس بكافة أعضائه، ولكن مع اشتداد الضغط عليه، تخلى عن دعم روبياليس، وأصبح هو من مطالبيه أيضًا بالاستقالة، التي رفضها روبياليس حتى نهاية المطاف.

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لكن الخطوات الأولية أتت بإيقافه 90 يومًا، ويبدو أنه على وشك أن يدفع ثمنًا أكثر غلظة بإيقاف طويل الأمد ربما ينهي علاقته بعمله إلى نهاية عمره!.