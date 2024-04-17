كم سيتقاضى مع ناديه؟

قرر الأسطورة روماريو، بطل مونديال 1994 مع البرازيل، التراجع عن اعتزال كرة القدم والعودة لمساعدة نادي أميركا دي ريو دي جانيرو (الذي يرأسه)، رغم ابتعاده عن الملاعب منذ نحو 15 عامًا.

وقال صاحب الـ58 عامًا، عبر حسابه على إنستجرام: "لن أشارك في كل الجولات، لكنني سألعب بعض المباريات مع فريق قلبي، وأحقق حلمي الأخير: اللعب إلى جانب نجلي!".

وسوف يلعب روماريو إلى جانب ابنه "رومارينيو"، الذي انضم لصفوف أميركا دي ريو دي جانيرو في مارس الماضي، علمًا بأن النادي يمر بأزمة اقتصادية وسيبدأ مباريات الموسم الجديد في شهر مايو المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويرأس روماريو نادي أميركا، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية لولاية ريو دي جانيرو، منذ يناير الماضي، وارتدى قميصه سابقًا قبل الاعتزال عام 2009.

وحسب صحيفة مماركا الإسبانية، فإن "روماريو سيحصل على "الحد الأدنى للأجور" المنصوص عليه كراتب، لكنه سيعيده إلى أميركا على سبيل التبرع".