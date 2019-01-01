14 مباراة في 6 أسابيع، "جرثومة" الشتاء التي تُهدد ليفربول!

لا شيء يمكن أن يوقف ليفربول الآن باستثناء هذه الرزنامة القاسية

إنها فترة حلول الشتاء والأعياد، لكن الأنفاس تحتبس في ليفربول لأن هذه الفترة هي فترة تكسير العظام كما يُقال في إنجلترا.. فكل شيء سيتحدد من هنا وحتى نهاية العام.

ما يمر به المشاركون في برنامج التلفزيون الواقعي "أنا مشهور" من امتحان لقدراتهم النفسية والبدنبة لا يصل لقسوة جدول مباريات الريدز في فترة الشتاء.

يستأنف متصدر الدوري الإنجليزي موسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجة كريستال بالاس وهي مواجهة ماضيه.. روي هودسون، كريستيان بينتيكي، مامادو ساخو، مارتن كيلي، الراغبون في توجيه ركلة في الأسنان لناديهم السابق.

كتسلق الجبل، فاز ليفربول على مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة قبل التوقف الدولي، ويواجه الآن رزنامة من 14 مباراة على مدار الأسابيع الستة المقبلة وهذه هي الفترة التي ستحدد موسمهم.

لعل يورجن كلوب وهو يحاول تحقيق النجاح يواجه خطرًا خفيًا لا يمكن توقعه وهو ببساطة الأمور غير المتوقعة التي قد تصيب الفريق!

ربما يشبه شخصية مستر بيرنز في مسلسل الكارتون الشهير ذا سيمبسونز، والتي تشعر بأنها قادرة على هزم العالم بأسره واكتساح الكرة الأرضية بجيوشها من دون أن تحسب حسابا لأمور لا تراها بما إنها متناهبة الصغر مثل الجراثيم التي تنتشر في الجسد. أو كما يقال في المثل "البعوضة تدمي مقلة الأسد" رغم صغر حجمها مقارنة بملك الغابة.

هذا هو ما يُقلق كلوب.. لا شيء بمقدوره إيقاف الريدز الآن، باستثناء الإصابات والتعب. فبدلاً من الجراثيم المجهرية التي كانت تُقلق بيرنز، فكلوب قلق من تضخم العضلات وتمزقات الركبة والكاحل.

قد يفتقد كلوب في مواجهة كريستال بالاس، النجم المصري محمد صلاح، الذي ما زال يشعر بآثار إصابة في الكاحل أصيب بها أمام ليستر منذ سبعة أسابيع.

لم يتمكن صلاح من التدرب بشكل كامل منذ الفوز على السيتي، وغاب عن مباريات بلاده مع كينيا وجزر القمر خلال فترة التوقف الدولية.

من غير المعتاد أن يفوت صلاح أي مباراة مع ليفربول. في الموسم الماضي شارك في جميع مباريات الدوري الإنجليزي البالغ عددها 38 مباراة، وغاب عن مباراة واحدة فقط من دوري أبطال أوروبا - ريمونتادا الرباعية على برشلونة بسبب ارتجاج في الرأس.

في كل موسم من مواسمه الكاملة في ميرسيسايد، سجل 52 مباراة في جميع المسابقات. جودته لا يمكن التقليل منها، لكن متانته البدنية مثيرة للإعجاب بنفس القدر.

سيبذل ليفربول قصارى جهده لإعادته إلى أرض الملعب في أقرب وقت ممكن. كان ريتشي بارتريدج، أحد أفراد الطاقم الطبي لليفربول، يعمل بشكل وثيق مع صلاح خلال فترة التوقف الدولي، وقد نشر اللاعب صورًا له في صالة الألعاب الرياضية، وفي ملعب التدريب الداخلي يوم الأربعاء.

سوف ينتظر كلوب قبل حسم مشاركته من عدمها، وغيابه سوف يمثل ضربة كبيرة لليفربول علمًا أن المباراة الوحيدة التي لم يفز فيها ليفربول حتى الآن هذا الموسم بالتعادل 1/1 أمام مانشستر يونايتد لعبها بدون صلاح.

قد لا يكون صلاح متألقًا كما يريد البعض، لكنه يظل حيويًا لفرص ليفربول. بالتأكيد لا يريدون أن يكونوا بدونه لفترة طويلة.

الأمر نفسه ينطبق على آندي روبرتسون، لاعب آخر يُعاني من الإصابة تعرض لها على مستوى الكاحل، كما لم يتمكن من التدريب في الأسابيع الأخيرة بسببها.

وصلت أخبار أفضل من ميلوود يوم الثلاثاء مع عودة شيردان شاكيري للانتظام في التدريبات الكاملة، بعد ظل النجم السويسري غائبًا لمدة شهرين بعد تمزق في ربلة الساق، وهذا هو أفضل توقيت لليفربول لاستعادته.

ليفربول، بطريقة أو بأخرى، سيحتاجه قبل انتهاء شهر ديسمبر، تمامًا مثلما سيحتاج إلى ميلنر وديفوك أوريجي وآدم لالانا وأليكس تشامبرلين ونابي كيتا وجو جوميز وآخرين مع احتدام المنافسة على أكثر من بطولة وخوض سلسلة هائلة من المباريات.

سيكون على ليفربول مساعدة نفسه بالفوز على نابولي يوم الأربعاء القادم، وهذا من شأنه أن يجعله يتأهل من المجموعة كمتصدر وبالتالي سيخفف العبء أمام سالزبورج في الجولة الأخيرة وعندها سيتمكن كلوب من إراحة بعض أسلحته الثقيلة.

يعرف كلوب مدى حجم الفوز على السيتي، لكن مع خوض ثماني مباريات في الدوري من مباراة كريستال بالاس وحتى 2 يناير، يعي الألماني أن الأمور قد تتغير بسرعة البرق.

وقال كلوب في مؤتمره الصحفي بعد مباراة السيتي "من يريد أن يكون الأول من نوفمبر. أنت تريد أن تكون الأول في مايو".

اعتمد نجاح ليفربول على عقليتهم وقدراتهم، ولطالما أكد كلوب وطاقمه أن مفتاح الانتصارات يكمن في غرس الاعتقاد في لاعبيه بأن المباراة التالية هي الأكثر أهمية دائمًا.