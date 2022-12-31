14 بطاقة في الديربي بين برشلونة وإسبانيول .. لاهوز يقترب من أسوأ مبارياته!

ماتيو لاهوز الحكم الإسباني لا يتوقف عن إشهار البطاقات!

قاد الحكم الإسباني ماتيو لاهوز لقاء ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول في الجولة الـ 15 من الدوري المحلي نحو الكثير من التوتر بحلول نهايتها.

في شوط اللقاء الأول أشهر لاهوز أربع بطاقات صفراء في وجه نجوم الفريقين، بواقع بطاقتين لبرشلونة ومثلهما لإسبانيول ومنهما بطاقتين للاعتراض.

وفي الشوط الثاني أشهر لاهوز 12 بطاقة ملونة ما بين الصفراء والحمراء وطرد جوريد ألبا وفينيسيوس سوزا واحتسب ركلة جزاء لصالح الضيوف.

حساب شبكة "ESPN" سخر من كم البطاقات التي أشهرها الحكم وكتب عنها: "هذا هو نفس الحكم الذي أشهر 17 بطاقة في مواجهة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم"، على الأقل يحافظ على الاستمرارية.

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتشارك النادي الكتالوني القمة مع ريال مدريد بنفس عدد النقاط بنهاية العام.