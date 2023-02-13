13 بطولة خلال 13 عامًا .. روزا لابي سيبالا مدربة للمنتخب السعودي للسيدات رسميًا

مونيكا ستاب تتجه لإدارة كرة القدم النسائية في السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا اليوم الإثنين، الاكتفاء بالفترة التي قضتها الألمانية مونيكا ستاب كمدربة لمنتخب السيدات، وتعيين الفنلندية روزا لابي سيبالا بدلًا منها.

اتحاد القدم كلف ستاب بتولي مسؤولية تطوير منظومة الكرة النسائية وإنشاء هيكلة للمنتخبات الوطنية والفئات السنية والبطولات المحلية، بعدما عملت خلال العام ونصف الماضيين على إنشاء أول منتخب سعودي للسيدات.

أما عن سيبالا فجاء التعاقد معها بعدما عملت مع عدة فرق فنلندية، بجانب عملها كمحاضرة للدورات التدريبية المعتمدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكمدربة لمنتخب فنلندا تحت 23 عامًا وفريق هونكا في الدوري الفنلندي الممتاز، بخلاف توليها منصب مساعدة مدرب المنتخب الفنلندي الأول، بعد حصولها على رخصة التدريب PRO من الاتحاد الأوروبي.

وعن فترتها كلاعبة، فقد حصدت سيبالا ثماني بطولات دوري فنلندي وخمس بطولات كأس خلال 13 عامًا مع فريق هلسنكي الفنلندي، كما لعبت مع أندرلخت البلجيكي وميامي جلايدرز الأمريكي، وميلان الإيطالي، قبل الاعتزال عام 2005.