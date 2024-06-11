120 مليون يورو لا تكفي! تفاصيل رفض ريال مدريد عرض ليفربول من أجل نجم الفريق

هل يدفع البرازيلي الثمن؟

صحيح أن البرازيلي رودريجو جويس بذل قصارى جهده للترحيب بكيليان مبابي في صفوف ريال مدريد، لكن على الأرجح سيكون هو دافع الثمن الأكبر لوصول الفرنسي إلى قلعة الملكي.

يأتي هذا في خضم رغبة كبيرة من عدد من عمالقة أوروبا في الحصول على توقيع البرازيلي الموهوب، وعلى رأسهم ليفربول الإنجليزي.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" فإن ريال مدريد رفض بالفعل عرضًا من ليفربول مقابل 120 مليون يورو من أجل ضم رودريجو جويس.

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المصدر نفسه إضافة إلى تقارير إسبانية أخرى، أشارت إلى أن ريال مدريد قد يكون مستعدًا لدخول السوق من أجل رودريجو إذا وصل العرض لقيمة 150 مليون يورو.