الأسبوع المقبل.. برشلونة يعلن رسميًا عن خطوة "تنهي أزمته الاقتصادية"!

120 مليون يورو سنويًا!

يترقب مسؤولو برشلونة توقيع عقد جديد مع شركة نايكي الأمريكية، لرعاية قميص النادي الكتالوني، خلال الفترة المقبلة، بعد أزمة كبيرة هددت خلالها إدارة البارسا بفسخ التعاقد.

وترعى "نايكي" قميص برشلونة منذ عام 1998، وتم توقيع العقد الأخير بين الطرفين في 2016، على أن ينتهي في 2026.

وحسب صحيفة سبورت، فإن "برشلونة يتطلع لأن يتم إعلان الاتفاق الجديد مع شركة نايكي، الأسبوع المقبل، والذي يرجح أن يكون لمدة 10 سنوات مقبلة".

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وأوضحت أن عرض نايكي الجديد يمكن أن يصل إلى 120 مليون يورو سنويًا، إلى جانب 100 مليون يورو مكافأة تجديد، علمًا بأن النادي الإسباني يحصل حاليًا على 105 ملايين يورو في العام.

ويمنح العقد الجديد دفعة هائلة لبرشلونة، الذي يعاني بشكل كبير على المستوى الاقتصادي، إذ من شأنه أن يساعد في التوافق مع قاعدة 1-1 (اللعب المالي النظيف)، ما يتيح للفريق تعزيز صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ولفتت الصحيفة إلى أنه يمكن استخدام هذا المبلغ (العقد الجديد) لتغطية 100 مليون يورو ينتظرها النادي من "رؤية برشلونة"، بالإضافة إلى 40 مليون يورو لم تدفعها شركة ليبرو العام الماضي و60 مليونًا أخرى مقرر أن تدفعها في يونيو المقبل، ومن غير الواضح أنه سيتم دفعها.