12 شهرًا تفصل لوكا مودريتش عن صناعة تاريخ غير مسبوق في ريال مدريد!

النجم الكرواتي على مشارف التاريخ من جديد!

يبدو أن العمر هو مجرد رقم فعلًا في قاموس الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الذي لا يزال يقدم مستويات مذهلة في صفوف الملكي.

النجم الكرواتي أصبح على مشارف الدخول لتاريخ النادي الملكي كما لم يفعل أي لاعب آخر ولو حتى كان أسطوري بقدر كريستيانو رونالدو أو غيره.

مودريتش الذي احتفل بعيد ميلاده رقم 38 اليوم السبت أصبح لاعب من أصل ثلاثة فقط في تاريخ الملكي يصل إلى عمر الـ 38 وهو لا يزال يرتدي قميص الفريق، هم جيرزي دوديك وفرانشيسكو بويو، والأسطورة فيرينتس بوشكاش.

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وأمام مودريتش فرصة للانفراد برقم أكبر لاعب في تاريخ ريال مدريد على الإطلاق خلال الموسم الجاري، وتجاوز رقم بوشكاش الذي ظل صادمًا لأكثر من خمسين عامًا، حيث يحتاج لخوض أي مباراة من الخمسة الأخيرة في الدوري الإسباني ليتجاوز رقم النجم المجري الشهير.

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جدير بالذكر أن مودريتش كان قد لعب في أربع مباريات مع الملكي هذا الموسم حتى الآن، منهم مباراة واحدة كأساسي، وحصل على حوالي 37% من إجمالي الدقائق المتاحة في الدوري الإسباني.