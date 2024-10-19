"ليس لأنني 71 عامًا".. فيرجسون يكشف السبب الحقيقي لرحيله عن مانشستر يونايتد!

ماذا قال أسطورة الشياطين الحمر؟

أزاح السير أليكس فيرجسون الستار عن سر رحيله عن تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد نهاية موسم 2012 – 2013، وذلك بعد 27 عامًا قضاها في قيادة الشياطين الحمر.

وحصد المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 13 مرة، ولقب دوري أبطال أوروبا (مرتين)، والعديد من الألقاب الأخرى.

وقال صاحب الـ82 عامًا في مقابلة مع نجم المنتخب الإسكتلندي السابق ألي ماك كويست: "لم يكن العمر هو السبب الذي دفعني للرحيل عن دكة بدلاء الشياطين الحمر كما تردد (71 عامًا حينئذ)، لكن القرار جاء بسبب زوجتي كاثي".

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وأضاف فيرجسون في بودكاست "ألي سوشيال كلوب": "ما قلته جعلها مسرورة، لأنها كانت بمفردها وتعاني من الوحدة. لقد وهبت حياتها لي كاملة، إذ كانت تعتني بي بسبب عملي وتربي الأطفال".

وواصل: "عندما قلت لها إنني سأتقاعد، بدت سعيدة للغاية، كان بوسعي أن أستنتج ذلك من لغة جسدها، لم أجد أفضل من البقاء بجانبها لأعترف لها بالجميل الذي قدمته لي".

وأوضح فيرجسون، أنه أراد الكشف عن تلك الحقيقة لجماهير مانشستر يونايتد"، وذلك بعد مرور 11 عامًا على نهاية مغامرته.