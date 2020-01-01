1091 هدفاً .. سانتوس يرفض الاعتراف بكسر ميسي لرقم بيليه

العالم احتفى بإنجاز الأرجنتيني، وحتى بيليه نفسه

رفض نادي سانتوس الاعتراف بكسر النجم ليونيل ميسي لرقم أسطورته بيليه الخاص بعدد الأهداف المسجلة بقميص نفس الفريق، والذي حطمه الأرجنتيني الأسبوع الماضي.

ميسي وصل إلى 644 هدفاً بقميص برشلونة في التعادل مع فالنسيا 2-2 الأسبوع الماضي، ليحطم رقم بيليه المسجل مع سانتوس في الماضي.

ورد النادي البرازيلي ببيان رسمي قال فيه: "بحسب بعض الإحصائيات، الأرجنتيني ليونيل ميسي أصبح اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف لنفس الفريق، 644 مع برشلونة، باستثناء الوديات".

المزيد من الفرق

وأكمل: "بحساب مجموع الأهداف المسجلة مع نفس الفريق، بيليه سجل 1091 مع سانتوس، وهو ما تتجاهله تلك التقارير وتقول إن الملك سجل 643 في اللقاءات الرسمية و448 بالودية ضد خصوم صغار".

وواصل البيان: "تم تجاهل تلك الأهداف رغم أنها تم تسجيلها ضد فرق عريقة مثل أمريكا المكسيكي وكولو كولو التشيلي، والذان تلقيا تسعة أهداف كلاً منهما، وإنتر، أحد عمالقة أوروبا، تلقى ثمانية أهداف، والقائمة تطول".

Nos últimos dias muito se comentou na imprensa e nas redes sociais sobre a quantidade de gols marcados por Pelé com a camisa do Santos Futebol Clube. Segue a thread 👇🏾 pic.twitter.com/pvUMOT3GPs — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 26, 2020

وختم: "القائمة تضم يوفنتوس، يونيفرسيداد، لاتسيو، ريال مدريد، وحتى برشلونة الذي يلعب له ميسي حالياً، سُجل ضده أربعة أهداف في أربع مباريات، وهناك أيضاً بنفيكا، نابولي، راسينج، ريفر بليت، وآخرين".

اقرأ أيضاً .. قبل إعجاز ميسي .. رونالدو وإيزيبيو وأكثر من سجلوا لفريق واحد

يذكر أن بيليه نفسه بعث بالتهاني لميسي على كسره لرقمه القياسي في منشور عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.