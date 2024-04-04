"1000 هدف بقميص النصر".. كريستيانو رونالدو يتحدى العمر ويحرج جورجينا

حلم رونالدو التاريخي يشعل آمال البقاء مع النصر

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يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، جذب انتباه الصحف العالمية، بعد تألقه الكبير مع العالمي، وإحرازه ثلاثيتين في مباراتي الطائي وأبها في دوري روشن السعودي.

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ورفع رونالدو رصيده إلى 29 هدفًا مع النصر، ليغرد في صدارة هدافي الدوري السعودي، مع تبقي ثماني جولات على نهاية الموسم، ليبتعد بفارق 7 أهداف عن مهاجم الهلال ميتروفيتش، ويصبح على مقربة من انتزاع لقب الهداف، الذي سيجعله أول لاعب في التاريخ يتوج بالحذاء الذهبي في أربعة دوريات مختلفة.

وذكرت صحيفة Sports Brief، أن رونالدو سجل 885 هدف في مسيرته الكروية، وأثبت أنه استثناء لقاعدة هبوط مستوى اللاعبين مع التقدم في العمر؛ حيث تمكن الأسطورة البرتغالية من إحراز 422 هدف منذ بلوغه سن الثلاثين.

ويحتاج كريستيانو رونالدو لتسجيل 115 هدف، من أجل الوصول إلى 1000 هدف في مشواره الكروي، الأمر الذي قد يدفعه نحو تمديد عقده مع النصر الذي ينتهي مع نهاية موسم 2024-2025.

وكانت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، قد أشارت إلى قرب اعتزال رونالدو للملاعب، خلال عام أو عامين على أقصى تقدير، إلا أن حلم رونالدو بالوصول إلى الألفية، قد يساعده على تمديد عقده مع النصر، في ظل رغبة الإدارة في تمديد فترة بقاء النجم البرتغالي حتى 2027.

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وانتقل رونالدو إلى نادي النصر في يناير 2023، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة انتقال حر، وسجل البرتغالي 50 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة مع العالمي، في مسابقات دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا، كما قاد الفريق للفوز بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، لأول مرة في تاريخه.

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