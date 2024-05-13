100 مليون يورو تعويض.. سر فشل بايرن ميونخ في التعاقد مع خليفة توخيل!

طلب تعجيزي من النادي الإنجليزي!

تلقت إدارة بايرن ميونخ ردًا صادمًا من كريستال بالاس الإنجليزي، بشأن إمكانية التعاقد مع المدير الفني للفريق النمساوي أوليفر جلاسنر، ليخلف المُدرب الحالي توماس توخيل.

وأعلن بايرن ميونخ أن توخيل سيرحل نهاية الموسم الجاري بسبب سوء النتائج، ويسعى للتعاقد مع مدير فني جديد للمرحلة المقبلة.

وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية أنه "بعد ساعات قليلة من رفض رالف رانجنيك عرض بايرن، اتصل ماكس إيبرل وكريستوف فرويند بأوليفر جلاسنر في المساء، وكانا مصممين على تعيينه مدربًا جديدًا".

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وأضافت: "عرض بايرن على جلاسنر دفع رسوم تعويض لكريستال بالاس، وأظهر المدرب النمساوي اهتمامًا كبيرًا بالانتقال إلى ميونخ، إذ يرغب في التتويج بدوري أبطال أوروبا خلال مسيرته التدريبية، وكان يود الانضمام إلى بايرن لهذا السبب وأيضًا بسبب علاقته الودية مع كريستوف فرويند".

وختمت: "حاربت قيادة بايرن بأكملها من أجل جلاسنر، ومع ذلك فشلت الصفقة، حيث طالب ستيف باريش مالك كريستال بالاس بما لا يقل عن 100 مليون يورو للإفراج عن جلاسنر، علمًا بأن النادي البافاري كان مستعدًا لدفع 18 مليون يورو".