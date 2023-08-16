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100 مليون! .. دوري روشن السعودي يستهدف نجم الزمالك!

أحمد رفعت
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تعرف على تفاصيل العرض السعودي المغري لخطف نجم الزمالك

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تلقى أحد نجوم نادي الزمالك المصري عرضًا مُغريًا من أندية دوري روشن السعودي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم المقبل 2023-2024.

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وأشار موقع "في الجول" المصري إلى أن أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، تلقى عرضين من دوري روشن السعودي، من ناديي الشباب والخليج، للحصول على خدماته.

وأضاف الموقع أن زيزو ووالده عقدا جلسة مع أحمد مرتضى منصور وجمال عبد الحميد بصفتهما ممثلان عن إدارة الزمالك، من أجل الاستفسار عن المستحقات المتأخرة، وإخطارهما بوجود عرضين من الشباب والخليج.

وأبلغ والد زيزو مسؤولي الزمالك بأن العرض المقدم من نادي الشباب هو 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى راتب يصل إلى 100 مليون جنيه مصري سنويًا، ورد مسؤولو القلعة البيضاء بأن المستحقات المالية المتأخرة ستكون متوفرة مع بداية الأسبوع المقبل، وأن موقفهم هو التمسك باستمرار اللاعب.

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وشدد الموقع المصري على أن رغبة زيزو هي الاحتراف مع زيادة المقابل المادي الذي يحصل عليه الزمالك نظير الصفقة، حيث لا يوجد شرط جزائي في عقد اللاعب مع القلعة البيضاء.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 75052كريم بنزيما
  • 7559خاليدو كوليبالي
  • 11930روبرتو فيرمينو
  • 5861نجولو كانتي
  • 13735مارسيلو بروزوفيتش
  • 25849صفقة أخرى
139986 الأصوات

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