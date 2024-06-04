100 مليون جنيه إسترليني .. الهلال يُقرر تفعيل الشرط الجزائي في عقد نجم الدوري الإنجليزي ولكن!

الهلال لا يتوقف عن شراء النجوم!

رغم فوزه بالثلاثية المحلية ووصوله نصف نهائي دوري أبطال آسيا وامتلاكه مجموعة من اللاعبين الأجانب المميزين، لا يتوقف الهلال أبدًا عن سعيه لشراء النجوم الكبار الناشطين في الدوريات الأوروبية خاصة الإنجليزي.

الصحفي بين جاكوبس المختص بأخبار الانتقالات كشف النقاب عن اتخاذ الهلال لقرار دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد برونو جيماريش نجم وسط نيوكاسل، والبالغة 100 مليون جنيه إسترليني، وذلك لضم اللاعب دون الدخول في أي مفاوضات مع ناديه.

جاكوبس أوضح أن عقبة واحدة أوقفت إقدام الهلال على تلك الخطوة وهي رفض جيماريش اللعب في السعودية، حيث يُفضل البقاء في أوروبا ولا يُمانع أبدًا الاستمرار مع نيوكاسل حيث يشعر بالراحة والسعادة.

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الصحفي أوضح أن مانشستر سيتي يبقى الوجهة الأقرب للنجم البرازيلي حال رحل عن فريقه، حيث تضاءلت فرص باريس سان جيرمان وآرسنال في الظفر بتوقيعه، مشيرًا إلى أن بطل إنجلترا تواصل بالفعل مع وكلاء جيماريش ومؤكدًا أن قيمة الصفقة ستكون مماثلة أو مقاربة لقيمة الشرط الجزائي في عقده.

يُشار إلى أن جيماريش مرتبط بعقد مع ناديه الإنجليزي يمتد حتى صيف 2028، وتمتد صلاحية الشرط الجزائي في عقده إلى الأسبوع الأخير من يونيو الجاري.