100 مليون إسترليني ولاعب.. آرسنال يدخل بثقله لضم صفقة تاريخية!

البرازيلي سيمنح الإضافة لكتيبة أرتيتا..

صفقة من العيار الثقيل يطمح آرسنال لإبرامها في سوق الانتقالات الصيفية 2024، تتمثل في نجم نيوكاسل، البرازيلي برونو جيمارايش.

ووفق موقع "فوتبول ترانسفيرز" فإن آرسنال رفع عرضه لنيوكاسل بشأن جيرمارايش إلى 100 مليون جنيه إسترليني، بل وأرفقها ببيع لاعب مجانًا إلى الماجبايز.

يمثل جيمارايش فرصة لتدعيم تشكيلة آرسنال، الراغب في الذهاب بعيدًا بالمنافسة خلال الموسم المقبل على لقب الدوري الإنجليزي بعدما وصل إلى المراحل الأخيرة في المنافسة مع مانشستر سيتي خلال الموسمين الماضيين.

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وهناك بعض اللاعبين الذين يرشح أن يدخلوا في الصفقة، على رأسهم أولكسندر زينتشينكو وإيميلي سميث روي وتوماس بارتي وإيدي نكيتياه وألبرات سامبي لوكونجا، على أن يحدد إيدي هاو اللاعب الراغب في ضمه من الجانرز حال موافقة نيوكاسل على إبرام الصفقة.

سيناريو البيع مرجح بالنسبة لنيوكاسل، خصوصًا في ظل رغبة الماجبايز في التماشي مع قواعد اللعب المالي النظيف لتسهيل عمليات الشراء في المستقبل.