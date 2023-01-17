10 ملايين ريال .. آل الشيخ يُعلن الفائز بتذكرة "فوق الخيال"

انتهى المزاد على تذكرة فوق الخيال

Shahid

انتهى المزاد الذي طرحه وزير الترفيه السعودي تركي آل الشيخ على تذكرة خاصة لمباراة كأس موسم الرياض التي سيُواجه خلالها باريس سان جيرمان يوم 19 يناير الجاري فريقًا من نجوم الهلال والنصر في الرياض.

آل الشيخ كان قد أعلن طرح مزاد يبدأ بمليون ريال على تذكرة "فوق الخيال" التي ستمنح صاحبها ميزات خاصة في اللقاء الذي يُتوج فعاليات موسم الرياض، وسيذهب ريعها بالكامل إلى الأعمال الخيرية وتحديدًا منصة إحسان السعودية.

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التذكرة التي ستكون وحيدة ستمنح صاحبها حق حضور مراسم انطلاق اللقاء وتتويج الفائز وكذلك الدخول إلى غرف خلع الملابس وحضور عشاء خاص مع نجوم الفريق الباريسي، وكذلك حضور اللقاء من مكان مجاور لآل الشيخ.

وزير الرياضة السعودي السابق ومالك نادي ألميريا أعلن اليوم الثلاثاء انتهاء المزاد بفوز رجل الأعمال السعودي مشرف الغامدي بعدما قدم مبلغ 10 ملايين ريال سعودي، وقد وجه له الشكر وطلب منه الاستعداد لبدء البرنامج الخاص بالتذكرة.

آل الشيخ نشر خلال حسابه الرسمي على تويتر مساء اليوم بعض الصور ومقطع فيديو من تدريبات فريق موسم الرياض المكون من نجوم الهلال والنصر بقيادة كريستيانو رونالدو.

Shahid