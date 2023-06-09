10 أضعاف السعر الحالي .. صعود تاريخي في تذاكر إنتر ميامي بسبب ميسي!

النادي الأمريكي استغل ضم ليونيل ميسي!

يبدو أن صفقة انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي ستسبب طفرة اقتصادية فريدة من نوعها في تاريخ الدوري الأمريكي.

فبحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن"، فقد ارتفعت قيمة تذاكر النادي الأمريكي بقيمة تساوي عشرة أضعاف القيمة الحالية لها في كافة المباريات.

حيث كان سعر التذاكر قبل الإعلان عن ضم ليونيل ميسي يصل إلى 120 دولارًا أمريكيًا، بينما وصلت في الوقت الحالي إلى 1248 دولاًرًا.

وأوضحت الشبكة أن شراء تلك التذاكر لن يكون أمرًا خاليًا من المخاطر، في ظل أن أول مباراة لميسي في صفوف إنتر ميامي لم يتم تحديدها بعد.

جدير بالذكر أن تقارير سابقة نقلتها صحيفة "آس"، كانت قد أكدت أن تذاكر كافة مباريات إنتر ميامي المقبلة قد نفذت بالفعل بعد الإعلان عن نية ميسي الانتقال إلى صفوفهم.