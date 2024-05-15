1 مقابل 4 .. الكشف عن الصفقة التبادلية الكبرى بين النصر والشباب!

تعرف على تفاصيل الصفقة المنتظرة

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مع اقتراب انطلاق سوق الانتقالات الصيفية، يبدو أن ناديي النصر والشباب أصبحا على أعتاب إتمام صفقة تبادلية كبرى ينتظرها الجميع.

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وكشف الإعلامي فهد المري عن تفاصيل الصفقة، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حيث سيكون بطلها هو متعب الحربي الظهير الأيسر لنادي الشباب، مقابل 4 لاعبين من النصر.

وجاء نص تغريدة المري كالآتي: "صفقة تبادلية منتظرة بين الشباب والنصر، الظهير متعب الحربي مقابل كلًا من عبد الإله العمري، عبد الله مادو، مختار علي، نواف بوشل".

ويسعى نادي النصر لتدعيم صفوفه بالظهير الأيسر المحلي المميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل الاهتمام الذي يحظى به من أندية كبرى أخرى.

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وكان الهلال والأهلي والاتحاد والنصر يتصارعون من أجل ضم متعب الحربي من نادي الشباب خلال صيف 2023 وشتاء 2024، ولكن الليوث تمسكوا باستمراره.

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